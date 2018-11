Deel dit artikel:













Feyenoord opnieuw in eigen huis in het bekertoernooi Feyenoord-FC Utrecht

Feyenoord weet de tegenstander in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De Rotterdammers spelen in De Kuip tegen FC Utrecht. Drie seizoenen geleden was dit affiche nog de bekerfinale, die door de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst werd gewonnen.

Het bekerduel tussen Feyenoord en FC Utrecht zal worden gespeeld op dinsdag 18, woensdag 19 of donderdag 20 december 2018. De datum wordt op een later moment bekend gemaakt. Feyenoord is de enige overgebleven regioploeg in het bekertoernooi. De ploeg uit Rotterdam-Zuid schakelde afgelopen donderdag ADO Den Haag met 5-1 uit. FC Utrecht behaalde de achtste finale door de amateurs van ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht met dezelfde cijfers te verslaan.