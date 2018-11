Rijkswaterstaat over verkeersinfarct Maassluis: volg officiële omleidingsroute A20

De situatie in Maassluis zaterdag om 16:00 uur

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor vertraging richting Maassluis dit weekend en geeft het het dringende advies gebruik te maken van de officiële omleidingsroutes.

Zaterdag liepen de lokale wegen in Maassluis en en deel van Vlaardingen helemaal vol door de afsluiting van de A20 tussen Kethelplein en Maassluis. De vertraging liep volgens de ANWB op tot een uur. Automobilisten klaagden volop op sociale media.

Volgens Rijkswaterstaat negeerden zaterdag veel automobilisten het advies om via de A13, A4 en N223 te rijden. Met een verkeersinfarct in Maassluis tot gevolg.

De snelweg A20 is twee weekenden dicht om het asfalt te vervangen. Verder komen er op- en afritten voor het bouwverkeer van de Blankenburgverbinding. Dit weekend zijn de werkzaamheden op de noordelijke rijbaan van de A20 in de richting van Hoek van Holland. Volgend weekend is de zuidelijke rijbaan aan de beurt.