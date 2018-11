Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sportclub Rijnmond rondom Feyenoord-VVV-Venlo

Feyenoord ontvangt zondagmiddag in De Kuip VVV-Venlo, de verrassende nummer vijf van de competitie. De Rotterdammers draaien in de eredivisie een moeizaam seizoen, maar de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst speelde afgelopen donderdag tegen ADO Den Haag in het bekertoernooi een goede wedstrijd. Genoeg punten om te bespreken in een extra aflevering van Sportclub Rijnmond.

In het televisieprogramma, dat in de periode van 15:00-16:00 uur live op TV Rijnmond te zien is, blikt presentator Sinclair Bischop vooruit en terug op alles wat met Feyenoord te maken heeft. Dat zal hij doen met bekende voetbalgezichten en supporters van Feyenoord. De uitzending is ook live te volgen op ons Facebook-account .