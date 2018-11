Praat mee over Feyenoord-VVV-Venlo

Deel dit artikel:













Feyenoord wil zondagmiddag tegen VVV-Venlo, na de prima bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag, nog een keer een goede indruk achterlaten in De Kuip. De Rotterdammers krijgen wel een taaie tegenstander op bezoek, want de Limburgers staan in de eredivisie op een verrassende vijfde plek. Uiteraard volgt RTV Rijnmond Sport dit duel.

Radio Om 14:00 uur gaat Radio Rijnmond Sport van start. Ronald van Oudheusden is de presentator. Zoals je van ons gewend bent, zijn Sinclair Bischop en Dennis van Eersel de twee radiocommentatoren in De Kuip. Feyenoord-VVV-Venlo start om 16:45 uur. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 19:00 uur. Televisie Ook op televisie pakken we uit rondom Feyenoord-VVV-Venlo. Presentator Sinclair Bischop zal na 15:00 uur in Sportclub Rijnmond vooruitblikken op deze eredivisiewedstrijd met bekende voetbalgezichten en supporters. Online Verder kun je ons heel de dag volgen op onze sociale media en website.