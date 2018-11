Deel dit artikel:













Man uit Dordrecht overleden na steekpartij in Breda

Bij een steekpartij in Breda is een 23-jarige man uit Dordrecht in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt. Later is hij aan zijn verwondingen overleden.

Er is een verdachte aangehouden, een man van 36 jaar uit Breda. Die is opgepakt na een zoektocht. De steekpartij was in de Adriaan van Bergenstraat, vlakbij het centrum van Breda.