Auto brandt volledig uit in Vlaardingen Foto: MediaTV

Een auto in Vlaardingen is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan. De Audi brandde volledig uit in de Goudenregenstraat.

Een auto die daarnaast geparkeerd stond is ook flink beschadigd. De auto is mogelijk in brand gestoken. De laatste tijd zijn er vaker autobranden in Vlaardingen. Lees ook: Auto brandt uit in Vlaardingen

