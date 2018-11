Deel dit artikel:













Slachtoffer dodelijke steekpartij Breda is 23-jarige voetballer van DFC Foto: Birgit Verhoeven

Bij een steekpartij in Breda is een 23-jarige voetballer uit Dordrecht in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt. Later is hij aan zijn verwondingen overleden. De 36-jarige man die hem zou hebben neergestoken, is na een zoektocht door de politie aangehouden.

Het slachtoffer was met vrienden een avondje uit geweest. Aan de Adriaan van Bergenstraat, vlakbij het centrum van Breda, botste volgens een ooggetuige één van zijn vrienden tegen de man op. Die sloeg hem daarop tegen de grond. Er ontstond een woordenwisseling en één van de vrienden riep “pas op, hij heeft een mes”. Vrijwel op datzelfde moment zagen ze Pluijmert tegen de grond gaan. De vermoedelijke dader bleek zich te hebben verstopt bij de ingang van een parkeergarage en is door de politie opgepakt. Medewerkers van de ambulancedienst en een ter plaatse geroepen traumahelikopter hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Dat mocht niet meer baten. De jongen was eerste elftalspeler van de Dordtse voetbalclub DFC.