Inzamelen voor de voedselbank: 'Je hebt allemaal wel eens een mindere periode'

Wim en Piet zamelen boodschappen in voor de voedselbank

Dozen vol houdbare voedingsmiddelen stapelen zich op in de entree van de supermarkt aan het Dorpsplein in Rockanje. Met een vriendelijk gebaar geven vrijwilligers Wim en Piet binnenkomende klanten een briefje: een boodschappenlijstje voor klanten van de voedselbank.

De vrienden vragen de mensen of ze iets op dit lijstje willen kopen. "Wij doen dit om de mensen te helpen die in hun leven even een mindere periode hebben", vertelt Wim. "Dat heb je allemaal wel eens."

Tegen de muur staan karren vól dozen met ingezamelde boodschappen voor klanten van de voedselbank. "We zijn vroeg dit jaar", zegt Wim. "Meestal staan we hier tegen de kerst. Dan halen we nog méér op."

Er zijn genoeg mensen die bij het verlaten van de supermarkt wat boodschappen bij de twee heren achterlaten. "Iedereen reageert natuurlijk anders, maar de mensen in Rockanje zijn wel vrijgevig."

De karren met volle dozen gaan naar het depot in Spijkenisse. Van daaruit wordt de inhoud verdeeld onder mensen op Voorne-Putten die het nodig hebben.