Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoe gaat het met adoptiekoe Wakkie Bella de Mookoe? Wakkie Bella de Mookoe: de Rijmond adoptiekoe

In juni heeft de redactie van RTV Rijnmond een kalfje geadopteerd op de melkveehouderij van familie De Groot in Giessenburg. Zaterdag en zondag was het terugkomdag voor alle adoptie-ouders.

Een opa heeft voor zijn twee kleinkinderen een koe geadopteerd. Hij wil niet dat ze denken dat melk uit de supermarkt komt. "Dat is wat anders dan een speelgoedkadootje. Dan kunnen ze meegroeien met het beest. We gaan regelmatig even kijken", vertelt hij. Er zijn aardig wat mensen komen kijken op de melkveehouderij. "Gezellig toch, daar houd ik wel van", zegt boer De Groot. "Zeker als het mensen zijn die volop vragen hebben. Dan kun je tenminste wat uitleggen." Voor hem is het adopteren vooral een manier om mensen naar de boerderij te halen en te laten zien wat voor bedrijf het is. Grotere stal Met Wakkie Bella de Mookoe gaat het goed. "Ze eet goed, en over twee weken mag ze door naar de volgende stal", vertelt de boer. Die stal is wat groter. Mei volgend jaar mag ze naar buiten. Dat moment wil de boer vieren, samen met de andere mensen die een koe hebben geadopteerd. Met Wakkie Bella de Mookoe gaat het goed. "Ze eet goed, en over twee weken mag ze door naar de volgende stal", vertelt de boer. Die stal is wat groter. Mei volgend jaar mag ze naar buiten. Dat moment wil de boer vieren, samen met de andere mensen die een koe hebben geadopteerd. In totaal zijn er nu 10 van de 450 koeien geadopteerd. De Groot is tevreden. De reacties zijn positief, en hij hoopt jaarlijks voor vijf tot tien koeien adoptie-ouders te vinden. Een koe adopteren kost 50 euro. Lees ook: Adopteer een Giessenburgse koe voor de prijs van een concertkaartje