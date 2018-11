Deel dit artikel:













Tien 'Lords of the Strings' in het Oude Luxor Joris Lutz is er klaar voor.

Het oude Luxortheater in Rotterdam is maandagavond het Walhalla van de gitaren. Tien Nederlandse topgitaristen zijn uitgenodigd om mee te doen aan de 'Six String Session XL', het grotere broertje van de sessies die de afgelopen jaren plaatsvonden in Theater Walhalla op Katendrecht.

Toppers Organisator Joris Lutz is beretrots op deze editie. "Het is toch te gek dat het neusje van de gitaarzalm maandagavond op één podium staan?", lacht hij enthousiast. Het wordt een avond met verhalen over gitaren, gitaristen en hun solo's. Joris zelf oefent al een tijdje met de band die de gitaristen gaat begeleiden. De afgelopen jaren deden toppers als Jan Akkerman, Danny Vera, Douwe Bob en Bertolf Lentink mee aan de sessies op zondagmiddag op Katendrecht. Voor de XL-versie in het Oude Luxor op 5 november maken snarentovenaars Harry Sacksioni, Tim Akkerman, Dave von Raven, Pablo van de Poel, Anton Goudsmit, Erwin Java, Eric Vaarzon Morel, Jaap Kwakman en Mart Hillen hun opwachting. Te gek "Een paar kilometer snaar dus op de planken", zegt Lutz. "Ik vind het zo te gek dat het gelukt is om al die gasten op één avond hier te krijgen, dat smaakt naar meer", aldus Joris Lutz die zelf ook zal spelen en zingen op het podium. De 'Six String Session XL' begint maandagavond om 20:00 uur in het Oude Luxor.