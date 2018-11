Deel dit artikel:













Vlaardinger naar ziekenhuis na klap tegen hoofd bij feest aan het Surfpad Foto: archief

Een 48-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een vechtpartij in Vlaardingen. Er is een persoon aangehouden.

Het slachtoffer probeerde naar verluidt een ruzie te sussen in een feesttent die aan het Surfpad stond. In het gewoel kreeg hij een flinke klap tegen zijn hoofd. De Vlaardinger is vervoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. De dader was gevlucht. In de loop van zondag kon de politie een verdachte aanhouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Vlaardingen. ​Wat de aanleiding is van de vechtpartij is niet bekend.