Weer gezondheidsklachten bij zwemmers Flakkees bad de Staver Zwembad de Staver

Zwembad de Staver in Sommelsdijk heeft afgelopen woensdag het bad moeten ontruimen. Zwemmers van zwemclub ZC De Schotejil merkten dat het water een vreemde smaak had en dat ze last kregen van benauwdheid en irritatie aan de ogen. Vorig jaar kwam De Staver ook al in opspraak doordat leden van de zwemvereniging bij het zwemmen last kregen van ademhalingsproblemen.

Uit onderzoek bleek woensdag dat de zuurgraad (pH) van het zwembadwater een waarde had van 3,6. Die waarde hoort tussen de 6,8 en 7,8 te liggen. “Veel te laag”, geeft beheerder Lesly Wolters van de Stichting Sport&Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) toe. Eerder die week was de zuurgraad in het zwembad ook al niet goed en werd er geklaagd over prikkende ogen en huiduitslag. Ook zou er een lekkage zijn geweest waardoor regenwater langs de wanden en plafonds liep. Een aantal ouders heeft een officiële klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, de toezichthouder van zwembaden. De beheerder van het bad laat weten dat er sprake was van een defecte zuurpomp van de zwembadinstallatie en dat deze gerepareerd is. Het zwembad is hiervoor een dag gesloten geweest. Volgens Wolters staat dit incident los van de klachten van vorig jaar .