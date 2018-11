Deel dit artikel:













Feyenoord - VVV stilgelegd na uitvallen lichten in de Kuip Toeschouwers lichten massaal bij, zonder succes

De wedstrijd Feyenoord-VVV Venlo in de Rotterdamse Kuip is binnen enkele minuten na de start stilgelegd. De lichtmasten in het stadion zijn uitgevallen. Scheidsrechter Bas Nijhuis besluit rond 17.20 uur of de wedstrijd doorgaat.

De wedstrijd begon om 16.45 uur, maar al binnen enkele minuten na het startsignaal vielen de stadionlampen uit. Ook in de omgeving van de Kuip zijn de lichten uitgevallen. Hoewel de toeschouwers met een gezond gevoel voor humor massaal hun mobiel tevoorschijn haalden om bij te lichten, werd het duel stilgelegd. De spelers gingen rond 16.50 uur naar binnen om warm te blijven.