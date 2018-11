Feyenoord - VVV afgelast door niet-werkende lichtmasten

Feyenoord - VVV-Venlo is afgelast. Binnen amper een minuut spelen werd de wedstrijd door scheidsrechter Bas Nijhuis stilgelegd vanwege uitgevallen lichtmasten. Na zo'n tien minuten gingen de spelers en scheidsrechter naar binnen.

Het probleem kon uiteindelijk niet opgelost worden, waardoor de wedstrijd definitief afgelast werd.

Het licht bij de parkeerplaats bij De Kuip is ook uitgevallen. Het is niet duidelijk of een groter gedeelte rondom De Kuip last heeft van stroomuitval.