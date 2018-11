Verdubbeling aantal weginspecteurs die gaan optreden tegen verkeershufters

Het aantal weginspecteurs van Rijkswaterstaat dat de bevoegdheid krijgt om zogeheten verkeershufters te beboeten, wordt verdubbeld. Dat heeft de minister van Infrastructuur zondag bekendgemaakt. Met de speciale aanpak is in 2015 op de wegen rond Rotterdam begonnen. Het bleek een succes.

Het aantal weginspecteurs met een zogeheten BOA-status (buitengewoon opsporingsambtenaar) gaat van vijftig naar honderd. Zij mogen optreden tegen automobilisten die blijven doorrijden als een weg is afgekruist of die onnodig stilstaan op de vluchtstrook, wat vooral vrachtwagenchauffeurs doen.

De maatregel is volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat onderdeel van een pakket om files te bestrijden. Daar trekt ze 100 miljoen euro voor uit.

Een deel van de files ontstaat door ongelukken. Ongeduldige automobilisten rijden vaak te lang door op rijstroken die zijn afgesloten vanwege de hulpverlening. Volgens Van Nieuwenhuizen vergroten de automobilisten zo het fileleed en zorgen ze voor gevaarlijke situaties voor bergers en weginspecteurs.

De cijfers lijken dit te ondersteunen. Het aantal automobilisten dat op auto's van weginspecteurs is geknald op een afgesloten rijstrook is dit jaar al 13. In 2017 was dat voor het hele jaar 12 en het jaar daarvoor 8.

Ruit van Rotterdam

Met de speciale opsporingsbevoegdheden voor weginspecteurs is in februari 2015 begonnen op de ruit van Rotterdam: de A4, A13, A16, A20 en A38. De pilot was een succes, de pakkans van verkeershufters is volgens een woordvoerder van de minister beduidend hoger.

Sinds de start tot augustus van dit jaar zijn ruim 3-duizend bekeuringen uitgeschreven voor het doorrijden onder een rood kruis. Bijna 130 mensen kregen een boete voor parkeren op de vluchtstrook.

Filmersfiles

Minister Van Nieuwenhuizen zei bij WNL op Zondag overigens ook dat ze de 'filmersfiles' wil gaan aanpakken. Die ontstaan doordat automobilisten langzamer gaan rijden om met de mobiele telefoon foto's of filmpjes van de nasleep van een ongeluk te maken.