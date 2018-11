Feyenoord en VVV maandag in overleg met KNVB over gestaakte wedstrijd

Feyenoord en VVV gaan maandag in gesprek over een nieuwe datum voor de gestaakte eredivisiewedstrijd van zondag. Het duel werd na één minuut al stilgelegd door uitgevallen lichtmasten.

Een woordvoerder van de KNVB geeft aan dat er gekeken wordt naar het zo snel mogelijk inhalen van het duel. Door Europese wedstrijden zal het lastig worden om de komende week de wedstrijd nog in te halen.

Een gestaakte wedstrijd wordt voorgelegd aan de aanklager betaald voetbal. Hij beslist niet alleen of een van de betrokken partijen blaam treft, maar ook of de wedstrijd weer bij de eerste seconde begint of verder gaat bij het moment van stilleggen.

Maandag zou volgens de voetbalbond overigens geen optie zijn; dat is te kort dag.