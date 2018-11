Deel dit artikel:













Stadiondirecteur van De Kuip over uitvallen lichtmasten: 'Ergste nachtmerrie' Jan van Merwijk. Foto: Sylvio Pinas

Feyenoord - VVV-Venlo werd zondagmiddag afgelast. De wedstrijd in de Rotterdamse Kuip kon niet doorgaan door niet-werkende lichtmasten. Stadiondirecteur Jan van Merwijk stelt dat de uitval niets te maken heeft met achterstallig onderhoud van De Kuip. "Want we moeten nog een aantal jaren door met dit stadion."

De oorzaak is nog niet duidelijk. "Anders hadden we het kunnen oplossen", zegt Van Merwijk tegenover RTV Rijnmond. "Het is wel duidelijk dat er een lokaal probleem is. Het ziet hier ergens op het stadionterrein. Het heeft iets te maken met de sturing van het lichtsysteem voor de veldverlichting en de kapverlichting, en ook een deel van het parkeerterrein is daarop aangesloten. Het heeft dus niks te maken met de stroomtoevoer. Het probleem zit alleen in het stadion, het heeft dus niks met Qurrent te maken." Nachtmerrie

Van Merwijk baalt. "Het is heel vervelend. Het is als stadiondirecteur de grootste nachtmerrie dat de lampen uitvallen en de wedstrijd niet verder kan. Heel vervelend voor het publiek." Van Merwijk baalt. "Het is heel vervelend. Het is als stadiondirecteur de grootste nachtmerrie dat de lampen uitvallen en de wedstrijd niet verder kan. Heel vervelend voor het publiek." Bekijk hierboven heel het interview met stadiondirecteur Jan van Merwijk.