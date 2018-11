Leefbaar Rotterdam op zoek naar jongeren en allochtone kiezers

Leefbaar Rotterdam wil de komende jaren meer jongeren en goed geïntegreerde allochtone Rotterdammers aan zich binden. De partij wil veel groter worden om zo weer mee te kunnen doen in een nieuw stadsbestuur in 2022.

Dat zegt Ronald Buijt, de nieuwe partijvoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Buijt was eerder fractievoorzitter en campagnestrateeg. Tijdens de algemene ledenvergadering van vandaag is hij nu benoemd tot voorzitter. Hij volgt daarmee Simon Fortuyn op, die sinds 2017 interim-voorzitter was, nadat Robert Simons wethouder werd.

De meeste Leefbaarstemmers zitten onder de oudere autochtone Rotterdammers in de wijken Alexander, IJsselmonde en Overschie. Buijt: "Daar zijn we heel groot door geworden, maar het is niet groot genoeg om in 2018 deze stad mee te besturen".

Moeilijk bereikbare groepen voor Leefbaar

Dus gaat de partij nu op zoek naar jongeren en allochtone Rotterdammers. Groepen die nu nog slecht door de partij bereikt worden. Bang dat de allochtonen juist wegblijven bij Leefbaar vanwege de harde integratiekritiek is Buijt niet: "Ja wij zijn echt een partij die zegt waar het op staat, ongeacht je afkomst.Maar het gaat ons puur om je gedrag. Als mensen hun best doen en het overgrote deel van de Rotterdammers doet dat, dan zijn wij de partij".

Forum voor Democratie

Leefbaar Rotterdam wil jongeren aantrekken, maar denkt dat het lastig kan worden. Ze gaan binnenkort kijken hoe Forum voor Democratie dat voor elkaar krijgt. Met Forum heeft Leefbaar een samenwerkingsverband. Of er meer samenwerking komt richting 2022 is niet bekend.

Leefbaar Rotterdam wil dus meer de straat op en de wijk in om met Rotterdammers te praten en zo nieuwe kiezers te krijgen. Buijt: "Als er één ding is dat ik vind dat we nog beter moeten doen dan is dat nog meer de mensen opzoeken, nog meer naar ze luisteren, nog meer ons eigen verhaal vertellen. Ik wil niet zeggen dat we dat niet gedaan hebben, maar het kan zeker beter dan dat we de laatste jaren hebben gedaan".

Leefbaar Rotterdam is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar de grootste partij geworden, maar uiteindelijk niet in het stadsbestuur gekomen.