Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zeehond verorbert visje op steiger in Rotterdam-Kralingen Foto: Dierenbambulance Rotterdam

Een zeehond heeft zondagochtend een uitgebreid kijkje genomen in de haven van Rotterdam. Hij nam uiteindelijk een eetpauze op een steiger bij Roeivereniging Nautilus. Het is zeldzaam dat een zeehond zo ver de haven in zwemt.

Omwonenden die hun hond uitlieten langs het water van de Maas, zagen het zeehondje liggen op de steiger van Nautilus aan de Plantagelaan. Ze dachten dat hij verzwakt was, maar volgens een medewerker van de Dierenambulance Rotterdam lag het beestje lekker een visje te verorberen. De Dierenambulancemedewerker en een agent probeerden de zeehond te naderen. Toen ze gewapend met een vangnet de steiger opliepen, trok het dier prompt aan zijn stutten. Zijn visje bleef half opgegeten achter op de steiger. "Hij kwam nog een paar keer met zijn koppie boven water. Daarna vertrok hij richting Tropicana. Dat betekent dat hij in ieder geval de goede kant op ging", besluit de medewerker van de Dierenambulance tevreden.