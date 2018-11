DFC in Dordrecht legt alle activiteiten stil na dood speler

Voetbalclub DFC uit Dordrecht heeft voor de komende week alle activiteiten stilgelegd. Aanleiding is de dood van een 23-jarig clublid. De man kwam dit weekeinde om het leven bij een steekpartij in Breda.

"Een trouw lid is uit het leven weggerukt en we blijven ge- en verslagen vol ongeloof achter", schrijft de clubleiding van DFC zondag op internet over de dood van de 1e elftalspeler. De klap is hard aangekomen "maar ons medeleven gaat uit naar het gezin, familie en kennissen."

Het bestuur zegt voor de komende week en volgend weekeinde alle activiteiten op het complex te staken. Ook zijn er tot en met het weekeinde geen wedstrijden.

