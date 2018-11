Piet van Vliet NEWS-jongerenradio overleden

In zijn woonplaats Rotterdam is zondagmiddag grondlegger en directeur van het voormalige NEWS-jongerenradio Piet van Vliet overleden.

Van Vliet was in 1987 de mede-initiatiefnemer van het eerste lokale radiostation in Rotterdam. News-jongerenradio werd opgezet als een werkgelegenheidsproject voor jongeren.

De jongerenwerker werkte daarvoor en tijdens het NEWS-project in jongerencentrum De Baroeg.

Piet van Vliet was al een tijd ernstig ziek. Hij is 54 jaar geworden.