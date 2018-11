Piet van Vliet van NEWS-jongerenradio overleden

In zijn woonplaats Rotterdam is zondagochtend de grondlegger en directeur van het voormalige NEWS-jongerenradio Piet van Vliet overleden.

Van Vliet was in 1987 een van de pioniers van de lokale radio in Rotterdam. In september van dat jaar ging mede op zijn initiatief op 93,9 MHz NEWS-jongerenradio van start als werkgelegenheidsproject voor jongeren.

De zender bood naast nieuws en muziek bijvoorbeeld ook een vacaturebank. Jongerenwerker Van Vliet werkte voor en tijdens het radioproject ook in jongerencentrum De Uitbraak.

Piet van Vliet was al een tijd ernstig ziek. Hij is 55 jaar geworden.