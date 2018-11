Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Papendrechter ontkent met bloedend hoofd betrokkenheid aanrijding De auto van de doorrijder. Foto: Politie De auto van de gedupeerde is vermoedelijk total loss

Een inwoner van Papendrecht is dit weekeinde tegen de lamp gelopen kort nadat hij was doorgereden na een ongeluk. Hij ontkende, maar erg geloofwaardig was hij niet: zijn auto en hijzelf hadden flinke averij opgelopen.

De aanrijding was vrijdag aan het einde van de avond op de kruising van de Burgemeester Keijzerweg met de Plantanenlaan in Papendrecht. Vermoedelijk ging het om een forse kop-staartbotsing. Een 43-jarige bewoner van Papendrecht ging er vandoor, maar getuigen noteerden zijn nummer. Agenten zochten de man daarop thuis op. Toen hij de deur opendeed, ontkende hij betrokken te zijn bij de aanrijding. "Gezien het bloed op zijn voorhoofd en de voorruit van zijn auto, in combinatie met de ruit zelf, viel ontkennen niet heel lang vol te houden", aldus een van de agenten van Politie Drechtsteden-Buiten. De man is bekeurd. De auto tweede auto is vermoedelijk total loss, aldus de politie.