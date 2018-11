Onderzoek naar mogelijk zedenmisdrijf in Rotterdam

Onderzoek in het parkje aan de Poolsestraat. Foto: MediaTV

Een team van de Forensische Opsporing van de politie doet zondag al de hele avond onderzoek naar een mogelijk zedenmisdrijf in Oud-Mathenesse in Rotterdam.

In een parkje aan de Poolsestraat is een zogeheten plaats delict ingericht. Het team Forensische Opsporing zoekt daar naar sporen van het mogelijke misdrijf.

Volgens ooggetuigen wordt er onder meer onderzoek gedaan met ultraviolette lampen. UV-licht wordt gebruikt voor het vinden van zogeheten lichaamssappen als sperma.

Wat er precies aan de hand is en over de ernst van de situatie, wil de politie nog niets zeggen. De opsporingseenheden gingen op onderzoek uit nadat er iets na 19:00 uur een melding was binnengekomen.