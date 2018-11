Deel dit artikel:













Vlaardinger die ruzie wilde sussen, vecht in het ziekenhuis voor zijn leven Het Erasmus Medisch Centrum

De Vlaardinger die in de nacht van zaterdag op zondag gewond raakte bij een vechtpartij op het Surfpad in Vlaardingen, is er veel slechter aan toe dan gedacht. Dat laat zijn zus Gawla zondag weten aan RTV Rijnmond.

De 48-jarige man werd met spoed vervoerd naar het ziekenhuis nadat hij een hoofdwond had opgelopen bij een vechtpartij. Volgens zijn zus probeerde hij een ruzie tussen een paar mensen te sussen. Hij kreeg een duw en sloeg hard met zijn hoofd tegen de grond. Aanvankelijk werd gemeld dat de toestand van de man stabiel was. Maar in de loop van zondagavond, liet Gawla weten dat hij er zeer slecht aan toe is. "Mijn broer vecht op dit moment voor zijn leven op de intensive care van het EMC in Rotterdam. Hij heeft een zware schedeloperatie achter de rug." De man wordt door de artsen in een kunstmatige coma gehouden. Zijn zus zegt opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Wat de aanleiding was van de ruzie aan het Surfpad is niet bekend. Lees ook: Vlaardinger naar ziekenhuis na klap tegen hoofd bij feest aan het Surfpad