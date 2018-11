Maandag opnieuw stiptheidsacties ambulancepersoneel Rotterdam

Medewerkers van de ambulancezorg in Rotterdam gaan maandag weer actie voeren. Ze zijn volgens het FNV woest, omdat hun branchevereniging eind oktober het overleg over een nieuwe cao met de vakbond heeft afgebroken.

De werkgevers, verenigd in Ambulancezorg Nederland (AZN), staakten afgelopen dinsdag de gesprekken met de FNV over een nieuwe cao.

"Amper een uur later sloot de werkgeversclub een deal met het CNV. AZN heeft ons misleid", schrijft FNV-bestuurder Zorg & Welzijn Fred Seifert. "Er zou vooral ook gesproken worden over een tussentijdse wijziging van de cao 2018, maar bij de start van het overleg trok AZN die toezegging plotseling in."

Daarmee werd het eerder bereikte onderhandelingsresultaat van begin juni onderuit gehaald, stelt Seifert. "Dit is niks anders dan tijdens het spel eenzijdig de spelregels veranderen. Zo lust ik er nog wel een paar."

Ambulancemedewerkers beginnen met de nieuwe acties in Rotterdam en bij RAV Noord-Holland Noord. Het gaat om stiptheidsacties die later worden uitgebreid naar andere regio's. Ook komen er binnenkort weer werkonderbrekingen.