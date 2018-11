Deel dit artikel:













Weer autobrand in Vlaardingen Foto: Media TV

Voor de tweede keer dit weekend is in Vlaardingen een auto uitgebrand. De wagen vatte in de nacht van zondag op maandag even voor 01:00 uur vlam op de Goudsbloemstraat. De auto raakte zwaar beschadigd.

Ooggetuigen meldden dat ze voorafgaand aan de brand een luidde knal hoorden. Een nacht eerder brandde er op de Goudenregenstraat een auto volledig uit. De afgelopen tijd zijn er vaker autobranden in Vlaardingen. Lees ook: Auto brandt volledig uit in Vlaardingen