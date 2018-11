Politie wil meldplicht voor vuurwerkvandalen

De politie wil tijdens de jaarwisseling een meldplicht voor mensen die gepakt zijn met illegaal vuurwerk. Ze zijn dan in nieuwjaarsnacht van de straat en kunnen niet met vuurwerk gooien. Op die manier zou het met Oud & Nieuw veiliger moeten worden voor agenten.

Het plan lijkt op de meldlicht voor voetbalvandalen. Die moeten zich tijdens wedstrijden van hun club melden op het politiebureau. Of er zo'n meldplicht ook voor vuurwerk komt in een gemeente, ligt bij de burgemeesters.

"Het is een zwaar middel, maar gemeenten lopen een groot risico als zich illegaal vuurwerk in een woning bevind", zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren. "Er moeten dan huizenblokken en woningen worden ontruimd. Het is wat ons betreft het overwegen waard."

De politie vindt ook het plan van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb om de hele stad vuurwerkvrij te maken interessant. Volgens Verkuijlen is het gevaar daarvan dat het vuurwerktoerisme in de hand werkt en mensen 'bij hun tante' in buurgemeenten hun vuurwerk gaan afsteken.