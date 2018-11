Week van de Mantelzorg: 'De zorg sluipt er een beetje in, het wordt steeds een beetje meer'

Elke dag om zes uur de wekker en niet te lang snoozen, doe je dat wel dan gaat de dag van je dochter volledig mis. Voor de 27-jarige Angelique van Vliet uit Rotterdam is het dagelijkse kost. Zij is de mantelzorger van haar dochtertje Amy van 7 jaar. Zij heeft een stofwisselingsziekte en autisme.

"Alles wat op haar dag gebeurt ligt eigenlijk wel vast", vertelt Angelique op een voor haar doorsnee maandagmorgen. Ze zijn net wakker geworden en ze maakt Amy klaar om naar school te gaan, zodat ze opgehaald kan worden door de taxi.

Met haar 27 jaar is Angelique een jonge mantelzorger. Ook jonge mensen kunnen mantelzorger zijn: pubers en kinderen bijvoorbeeld. Voordat Angelique mantelzorger voor haar dochtertje werd, zorgde zij al voor haar moeder.

"Dat was het mentale bijstaan eigenlijk. Ik had er in het begin eigenlijk geen idee van dat ik mantelzorger was, dat is pas later gekomen", kijkt Angelique terug op die tijd.

Erin gerold

"Ik wist wel van het begrip mantelzorger, maar niet in hoezeer dat dit van toepassing was op mijzelf. Ik dacht dat je mantelzorg meer krijgt van iemand die wat verder van je af staat. Maar het gaat ook echt om de naaste: je eigen moeder kan je mantelzorger zijn."

Ook bij de zorg voor haar dochtertje rolde de Rotterdamse er als het ware in. Tijdens haar zwangerschap en bij de geboorte was nog niet duidelijk dat Amy een beperking had. De eerste tekenen dat er iets mis was, waren de epileptische aanvallen toen zij vijf maanden was.

Verder kwamen de problemen pas aan het licht toen de wereld van Amy groter werd en haar ontwikkeling achter bleef. "De zorg sluipt er een beetje in, het wordt steeds iets meer", vertelt Angelique.

"In het begin denk je het is elke dag zoveel luiers verschonen voor mijn dochter van 7 jaar, maar dan komt er ook medicatie bij en medische handelingen met de sondevoeding bijvoorbeeld."

Week van de Mantelzorg

Deze week staat in het teken van mantelzorg en dat is hard nodig volgens Angelique. Er zijn gelukkig veel regelingen voor mantelzorgers, maar de weg ernaartoe is niet makkelijk te vinden. "Het gaat vaak moeizaam. Ik merk dat in de zorg heel veel loketjes zijn. Je wordt van het ene loketje naar het andere loketje gestuurd."

Staat Angelique dan eindelijk bij de juiste persoon, dan mist de parate kennis nog wel eens. "Ik heb vaak genoeg dat ik degene aan de andere kant van het bureau moet uitleggen wat mijn rechten zijn. Dat ze er zelf geen idee van hebben, omdat het zo uitgebreid is. Er zijn zoveel regelingen en dingetjes."

In de Week van de Mantelzorg wordt de diversiteit van mantelzorg door verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht en geven mantelzorgers aan zich gewaardeerd te voelen. Met name de Dag van de Mantelzorg draagt hier aan bij. Die vindt op zaterdag 10 november plaats als afsluiting van de week.