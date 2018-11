Deel dit artikel:













Mario Been in FC Rijnmond Mario Been

Rotterdammer en oud-Feyenoord trainer Mario Been schuift maandag aan in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. Naast Been nemen Emile Schelvis, verslaggever Sinclair Bischop en presentator Bart Nolles plaats aan tafel.

In FC Rijnmond wordt de donkere Kuip van zondagmiddag, en de daardoor gestaakte wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo, uiteraard uitvoerig besproken. Verder is er aandacht voor Excelsior, Sparta en FC Dordrecht. FC Rijnmond begint maandag om 17.20 en wordt daarna ieder uur herhaald.