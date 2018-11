Dichter van Zuid over uitgevallen lichtmasten: 'Lichies uit... en op de tribune lichies aan...'

De Dichter van Zuid alias Feyenoordfan Robin van den Heuvel zat zondagmiddag in De Kuip toen de lichtmasten uitvielen. Dit zorgde voor inspiratie bij de dichter en hij schreef het gedicht: lichies uit.

"En dan vallen de lichies uit..., Zo net na die eerste fluit...", begint het gedicht over de penibele situatie. "We waren nog in afwachting of ze uiteindelijk gingen beginnen", vertelt Robin van den Heuvel over het dichten op Radio Rijnmond."Dus ik had wat tijd over, vanaf 'vakkie E' heb ik toen maar een gedichtje gemaakt."

Feyenoord - VVV-Venlo werd zondag afgelast. Binnen amper een minuut spelen werd de wedstrijd door scheidsrechter Bas Nijhuis stilgelegd vanwege uitgevallen lichtmasten. Het probleem kon niet opgelost worden, waardoor de wedstrijd definitief afgelast werd.



Het gedicht is geschreven voordat het duidelijk was of de wedstrijd doorging of niet, zo'n situatie kon de dichter niet laten liggen. ​"Het was de eerste keer dat het gebeurt in De Kuip. Wat dat betreft een unieke ervaring, maar ik had het liever anders gezien."

De Dichter van Zuid schrijft vooral over zijn club Feyenoord en Rotterdam. Op Facebook lezen zijn vele volgers met plezier zijn gedichten, half november komt zin eerste dichtbundel uit.