Makkelie naar Lyon voor Champions League

Scheidsrechter Danny Makkelie leidt woensdag in de Champions League de groepswedstrijd tussen Olympique Lyon en TSG 1899 Hoffenheim. De wedstrijd in Frankrijk begint om 21.00 uur. De Dordtenaar krijgt hulp van Mario Diks, Hessel Steegstra, Kevin Blom, Allard Lindhout en vierde official Joost van Zuilen.

Makkelie komt op het veld mogelijk ook wat landgenoten tegen. Bij Lyon spelen Memphis Depay en Kenny Tete, die momenteel echter geblesseerd is. De verdedigers Joshua Brenet en Justin Hoogma maken deel uit van de selectie van de Duitse club Hoffenheim. Makkelie floot afgelopen weekend in de eredivisie nog de wedstrijd tussen NAC en Heracles. Ook Björn Kuipers fluit deze week internationaal. De arbiter uit Oldenzaal leidt dinsdag in Napels de ontmoeting tussen Napoli en Paris Saint-Germain in de Champions League.