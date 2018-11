Colleges voor reizigers Rotterdam Centraal

Reizigers op Rotterdam Centraal kunnen vanaf maandag college volgen. De Open Universiteit laat op digitale advertentieschermen filmpjes van een minuut zien over maatschappelijke thema's.

Docenten van de universiteit behandelen in de video's onderwerpen die de universiteit onderzocht heeft. Zo staan zaken als 'Hebben slimme robots rechten?', 'Hoe veilig is je gratis wifi-verbinding?' en 'Waarom toegeven aan slechte gewoontes?' centraal. Wekelijks verandert het onderwerp van de colleges.

Reizigers hoeven zich geen zorgen te maken als ze het einde van een college missen, omdat ze de trein willen halen. Ook op tien andere stations in het land worden de colleges vertoond, waaronder Amsterdam Centraal, Breda en Utrecht Centraal.

De campagne loopt zeven weken op alle grote treinstations, maar ook voor volgend jaar staan perroncolleges gepland.

Met de perroncolleges wil de Open Universiteit een grotere doelgroep bereiken. Het is onderdeel van een groter campagne die ook loopt via advertenties, social media en de website van de universiteit in Heerlen.