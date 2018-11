90-jarige Wim maakt toerrit met Harley Davidson

De 90-jarige Rotterdammer Wim Bekker kreeg afgelopen zaterdag een bijzonder verjaardagscadeau. Hij zat nietsvermoedend thuis op de bank, toen er ineens een aantal ronkende motoren voor zijn deur stonden.

Frans Rozing en een aantal andere leden van de Harley Davidson Club Eagle Rotterdam hebben Wim de dag van zijn leven bezorgd.

Omdat de Rotterdammer zaterdag de bijzondere leeftijd van maar liefst 90 jaar bereikte, wilden zijn vrienden hem een toerrit geven met een ploegje van ongeveer negen motorrijders. Hij zat zelf in de zijspan van een van de motoren.

Verrassing

"Wim heeft zelf tot z'n tachtigste gereden", legt Rozing uit. Er was dus geen beter cadeau te bedenken dan de verrassingstoer. Wim wist niet dat de motorrijders hem kwamen ophalen, toen hij zaterdagmiddag thuis op de bank zat. "Zijn vrouw wist het wel, hij niet. We hadden gezegd dat we rond half twee bij hem zouden zijn", zegt Rozing.

Toen de motoren aan kwamen rijden, vroeg Wim zich af of de buren gek waren geworden. "Die zijn aan het verbouwen, dus hij zei tegen zijn vrouw 'doen ze dat nou ook al op zaterdag?!'" Maar het geluid bleek iets heel anders te zijn: zijn verjaardagscadeau.

Relaxen aan het strand

De toer vertrok met een totaal verraste Wim vanaf Rotterdam-Hillegersberg. Met z'n allen reden de motormuizen binnendoor naar Hoek van Holland. Daar was toevallig nog een strandtent open, dus namen ze wat lekkers. Vervolgens reden ze richting Scheveningen.

Over de kou hoefden de motorrijders zich geen zorgen te maken. "Hij had een deken en een warm jack", vertelt Rozing. "En hij was zo blij als een kind van negentig. Hij vond het geweldig."

Rond 17:30 uur waren ze weer in Rotterdam, want toen werd het donker. Als klap op de vuurpijl zijn de motorliefhebbers met z'n allen uit eten geweest. Daar kreeg Wim nog een aantal cadeautjes. "Nu kan hij waarschijnlijk een dag over drie niet slapen", zegt Rozing daarover. "Maar het kan ook een week zijn, zo blij was 'ie!"