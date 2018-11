Deel dit artikel:













Sparta talenten mogelijk niet tegen NEC Halil Dervisoglu

De kans is groot dat Sparta op zondag 18 november in de topper bij NEC niet kan beschikken over de talenten Halil Dervisoglu en Youssef El Kachati. De twee aanvallers zitten in de voorselectie van respectievelijk Jong Turkije en Jong Marokko.

Jong Marokko speelt op 18 en 23 november tegen de leeftijdgenoten van Gabon. Mocht El Kachati ook in de definitieve selectie worden opgenomen mist hij op 23 november ook het thuisduel met Jong PSV. Jong Turkije speelt op 17 en 21 november tegen Schotland en Hongarije. Voor beide spelers zou het hun debuut betekenen in het nationale beloftenelftal. Trainer Henk Fraser mist tegen NEC mogelijk ook Gregor Breinburg, Deroy Duarte en Abdou Harroui. Breinburg staat op het punt geselecteerd te worden voor Aruba en Duarte en Harroui zitten in de voorselectie van Jong Oranje.