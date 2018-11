Dj Nicky Romero verrast Rotterdamse kinderen tijdens het Nationaal Schoolontbijt

Het was wel een hele bijzonder ontbijt maandagmorgen voor 53 kinderen van de Oscar Romeroschool in Rotterdam-Crooswijk. Tijdens het Nationaal Schoolontbijt kwam dj Nicky Romero binnen wandelen om de kinderen de basis van zijn vak bij te brengen.

De kinderen aten niets vermoedend hun ontbijt op de radarstoomboot De Majesteit aan de Maasboulevard toen de dj binnenkwam. Hij werd vol enthousiasme ontvangen, ieder kind wilde wel een high five van de bekende dj.

Het is de zestiende editie van het Nationaal Schoolontbijt met als thema 'Een feestje voor iedereen'.

Nicky Romero komt niet alleen om te dj'en. Hij heeft voor ouders ook advies over ontbijten. "Ga zelf met je kind ontbijten. Ouders vergeten soms dat een kind op heel veel verschillende niveaus hun voorbeeld volgt. Daarom is het belangrijk niet tegen je kind te zeggen 'je moet ontbijten', maar daar zelf ook aan mee te doen."

In totaal ontbijten er tijdens het Nationaal Schoolontbijt ongeveer een half miljoen kinderen door heel Nederland. "Ontbijten is ontzettend belangrijk, je krijgt er direct energie van", zegt Babs Bruil van Het Nationaal Schoolontbijt.

"Helaas merken we nog steeds dat niet elk kind dagelijks ontbijt. Met het Nationaal Schoolontbijt willen we in ieders hoofd prenten hoe belangrijk ontbijten wel niet is."