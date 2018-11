Deel dit artikel:













Jørgensen definitief terug bij Denemarken Nicolai Jørgensen

Nicolai Jørgensen keert definitief terug in het Deense elftal. De spits van Feyenoord is opgenomen in de selectie van Denemarken voor de wedstrijden tegen Wales en Ierland over twee weken.

Jørgensen kwam op het afgelopen WK in Rusland voor het laatst in actie voor de Deense nationale ploeg. Zijn laatste actie was een gemiste penalty, waardoor Denemarken door de latere finalist Kroatië werd uitgeschakeld. Vanwege een voetblessure kwam de aanvaller van Feyenoord daardoor langere tijd niet in actie. In de vorige interlandbreak werd er door de bondscoach van Denemarken nog geen beroep gedaan op Jørgensen.