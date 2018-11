Staat handhaaft boete voor illegaal werk aan Oasis of the Seas

Het ministerie van Sociale Zaken handhaaft een boete van 1 miljoen euro voor rederij Royal Caribbean. Dat heeft het ministerie besloten na het bezwaar van de reder. Dat melden bronnen in Den Haag aan RTV Rijnmond.

Het ministerie legde de straf eerder op na werkzaamheden aan het cruiseschip Oasis of the Seas. Dat gebeurde in 2014 bij Keppel Verolme in de Botlek. De inspectie trof toen 124 buitenlandse werknemers aan die onder embarmelijke omstandigheden aan het schip werkten, zonder dat ze daarvoor de juiste vergunning hadden.

De argumenten van de reder zijn geen reden om de hoogte van de boete aan te passen. Wel schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de voorwaarden voor tijdelijk werk van buitenlandse arbeidskrachten op projectbasis probeert te verbeteren, zonder wettelijke afspraken te passeren. Naast overleg tussen betrokken partijen wordt er aanvullend onderzoek verricht. Dat is in december klaar.

Ook is uit een ander onderzoek van het ministerie vast komen te staan dat de inspecties in omliggende landen (België, Frankrijk, Duitsland) nagenoeg dezelfde regels hanteren. Wat dat betreft is er volgens Koolmees geen verschil van het behandelen van werkgevers in de scheepvaart of scheepsbouw.

De minister besloot tot een onderzoek naar aanleiding van Kamervragen van VVD'er Dijkstra. Ook zeiden de eigenaren van scheepswerven dat zij opdrachten mislopen door het optreden van de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) in zaken zoals Oasis of the Seas.