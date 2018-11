Werknemers Havenbedrijf moeten stoppen met bijbaantje bij Watertaxi

Medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam mogen vanaf december 2019 niet meer als bijbaantje op de Watertaxi varen. Dat is maandag de uitkomst van een kort geding dat twintig werknemers van het Havenbedrijf hadden aangespannen tegen hun werkgever.

De medewerkers klusten al jaren bij als schipper op de Watertaxi en kregen daar destijds toestemming voor van het Havenbedrijf. Maar het Havenbedrijf wil daar vanaf, vanwege mogelijke belangenverstrengeling.

"Het passagiersvervoer is enorm toegenomen", zegt woordvoerder van het Havenbedrijf Tie Schellekens. "Jaren geleden was er een enkele medewerker die ook bij de Watertaxi ging werken. Toen zagen we daar geen probleem in, maar de situatie is veranderd."

De medewerkers varen volgens Schellekens onder meer op patrouillevaartuigen en mogen op het water ook boetes uitdelen. "Als Havenbedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op het water", aldus Schellekens. "Je kunt geen toezichthouder én gebruiker zijn, dan ontstaat de schijn van belangenverstrengeling."

De rechter heeft nu bepaald dat het Havenbedrijf in dit geval mag eisen dat medewerkers hun nevenactiviteiten neerleggen, maar stelt een overgangsperiode van een jaar in.

De 110 schippers die op de Watertaxi's varen, zijn in dienst zijn van de Schipperscentrale BV. Een aantal daarvan werkt dus ook voor Het Havenbedrijf. "We zijn enorm teleurgesteld," zegt Han Verhagen van de Schipperscentrale. "Veel van deze schippers varen al 25 jaar op de Watertaxi. Niemand die ooit getwijfeld heeft aan hun integriteit."

De betreffende werknemers moeten nog beslissen of ze tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaan.