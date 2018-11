Realisme bij Feyenoord-fans: 'Zulke dingen kunnen gebeuren'

Het is natuurlijk het gesprek van de dag bij de fans van Feyenoord. Het staken van de wedstrijd tegen VVV, vanwege het uitvallen van de lichtmasten. Maar hoe vervelend de situatie ook is, fans zijn realistisch: "Zulke dingen kunnen gebeuren".

"Als er iets verkeerd gaat, heb je direct mensen die gaan roepen dat je dat hebt met zo'n oud stadion. Maar dat hoort er allemaal bij. Zulke dingen kunnen gebeuren," zegt één van de vaste supporters die elke maandagochtend bij De Kuip te vinden is.

Ook bij Feyenoord zelf spreken ze vooral over een ongelukkige samenloop van omstandigheden. "Laat het helder zijn dat wij er alles aan doen om dit stadion op niveau te houden, omdat we nog een fors aantal jaren te gaan hebben, ondanks alle plannen voor een nieuw stadion. We moeten verder, in een goed functionerend stadion en daar blijven we in investeren. Dit heeft niets met eventueel achterstallig onderhoud te maken, uitgesloten," zegt stadiondirecteur Jan van Merwijk.