Nieuwe gids voor mensen met schulden in Rotterdam

Rotterdam heeft het hoogste aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen, volgens CBS-cijfers van begin dit jaar. Daarom komt maandag de Stadsgids Schulden010 uit, een gratis boekje met een overzicht van organisaties in Rotterdam die mensen met schulden kunnen helpen.

"Schuldhulpverlening in Rotterdam moet toegankelijker", betoogt Miranda de Boer-Visser, directeur van de Stichting van Schulden naar Kansen die het boekje samen met MUG Magazine uitbrengen. "Mensen met financiële problemen zien soms door de bomen het bos niet meer."

Veel initiatieven

Een duidelijk overzicht geven om de juiste hulp vinden, is het idee achter de Stadgids Schulden010. "Er zijn hele specifieke initiatieven, voor jongeren bijvoorbeeld of voor mensen met een migratieachtergrond. In de stadsgids kun je informatie vinden over allerlei projecten die in de stad worden gehouden en vinden welke bij jouw situatie past."

Er zijn 15 duizend exemplaren van de gids gedrukt. Het hulpmiddel is gratis af te halen bij bibliotheken en stadskantoren. Dit is niet de eerste keer dat het een schuldengids uitkomt. Eerder heeft de organisatie al een Stadgids Schulden uitgegeven in Arnhem en Amsterdam. Binnen no-time waren daar de 15 duizend exemplaren meegenomen. "Daaraan zien we zeker dat er behoefte is aan een gids."