Metaalwerkers staken opnieuw, nu in Alblasserdam Foto: FNV

Zo'n duizend medewerkers van metaalbedrijven in de regio hebben maandag opnieuw het werk neergelegd. Personeel van onder meer Fokker in Papendrecht, Hollandia in Krimpen aan den IJssel en scheepsbouwers IHC en Damen is in Alblasserdam aanwezig om te staken.

Een deel van de stakers verzamelde zich maandagmorgen voor de ingang van het bedrijf FNSteel in Alblasserdam. Zij voeren opnieuw actie voor een betere CAO. Personeel wil onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar, maar de werkgevers gaan niet verder dan 2,9 procent. Ook moeten er meer vaste banen komen. Lees ook: Metaalwerkers staken in Hendrik-Ido-Ambacht De staking is een van de velen de afgelopen weken. In oktober werd nog twee keer in één week gestaakt bij Fokker in Papendrecht en vorige week staakten de metaalwerkers nog in Hendrik-Ido-Ambacht. De staking van maandag is een vervolg op die van vrijdag. Lees ook: Medewerkers Fokker Papendrecht opnieuw in staking