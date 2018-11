Deel dit artikel:













Advocaat Asia Bibi vlucht met hulp van Alblasserwaardse christenen De vrijspraak van Asia Bibi leidt tot felle protesten in Pakistan | Foto: ANP (Bilawal Arbab)

De advocaat van de Pakistaanse Asia Bibi die onlangs is vrijgesproken van godslastering is gevlucht naar Nederland. De man krijgt onderdak van de stichting Hulp Vervolgde Christenen in Hoogblokland.

De man wil uiteindelijk doorreizen naar Groot-Brittannië. Hij verdedigde de christelijke Bibi die ter dood was veroordeeld voor het beledigen van de profeet Mohammed. Zij zou dit hebben gedaan tijdens een ruzie met haar buren. Het Pakistaanse hooggerechtshof sprak haar daarvan vrijdag vrij. Haar vrijlating leidt in Pakistan tot felle protesten. Gesprekken tussen de regering en de radicale islamitische groep Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) die ervoor moesten zorgen dat de rust terugkeerde, liepen op niets uit. Een TLP-leider gaf zelfs te kennen dat eerst de rechters ontslagen of gedood moeten worden die het doodvonnis van Bibi hebben vernietigd en dat de vrouw moet worden opgehangen. Sindsdien zijn de vrouw en haar advocaat hun leven niet zeker. De man van Bibi heeft inmiddels in Groot-Brittannië politiek asiel aangevraagd. Het is onduidelijk waar Asia Bibi nu is.