Achtste finale beker Feyenoord - FC Utrecht op 20 december Feyenoord - FC Utrecht

In de achtste finale van het KNVB Bekertoernooi speelt Feyenoord donderdagavond 20 december om 20.45 uur in de Kuip tegen FC Utrecht. De titelverdediger hoopt zich daarin te plaatsen voor de kwartfinale, nadat eerder ADO Den Haag met 5-1 werd verslagen in de tweede ronde.

De wedstrijd Feyenoord - FC Utrecht is de laatste wedstrijd van de achtste finaleronde. Dinsdag komen onder andere Eredivisieclubs Willem II, AZ en PEC Zwolle in actie. Woensdag is het de beurt aan Heerenveen, Fortuna Sittard en Ajax. Op donderdag speelt Vitesse nog voor Feyenoord, om 18.30 uur.