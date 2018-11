Rouwstoet slachtoffer schietpartij Katendrecht langs moordplaats

Aanwezigen leggen bloemen op de plek waar de Rotterdammer is neergeschoten

De uitvaart van de 32-jarige Rotterdammer die vorige week zondagavond overleed na een schietpartij op Rotterdam-Katendrecht heeft maandag plaatsgevonden. De rouwstoet ging onder andere over de Rechthuislaan, waar de man werd doodgeschoten.

Mensen legden bloemen op de plek waar de man stierf. Sommigen droegen een shirt met zijn afbeelding en de tekst 'Rest in peace Dairon'.

De politie vond het slachtoffer zondagavond 28 oktober zwaargewond op de Rechthuislaan. Er werd nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Bij de schietpartij werden tientallen kogels afgevuurd.

Na de schietpartij zijn twee mannen op een scooter weggereden. Van hen zijn camerabeelden getoond in Opsporing Verzocht. Er is nog niemand opgepakt. Volgens de politie is Dairon mogelijk niet het doelwit van de schietpartij geweest.