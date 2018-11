Feyenoord - VVV overgespeeld op 6 december

De door lichtuitval in de Kuip gestaakte wedstrijd Feyenoord - VVV Venlo wordt donderdag 6 december om 20.00 uur in zijn geheel overgespeeld. Hierdoor hoeven de teams niet in dezelfde opstellingen aan het inhaalduel te beginnen. Zondag vielen de lampen van het stadion uit, wegens een defecte transformator en meerdere relais die het hadden begeven.

Die onderdelen moeten dan ook worden vervangen, wat een paar dagen in beslag gaat nemen. Bovendien wordt er een 'back-up' gecreëerd, zodat de stadiondirectie er zeker van is dat het niet nogmaals gebeurd. De eerstvolgende wedstrijd in de Kuip is de interland Nederland - Frankrijk, op vrijdag 16 november.

De wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo werd gisteren na een minuutje spelen gestaakt, nadat arbiter Bas Nijhuis nog een tijd had gewacht op een eventuele oplossing. In de speelronde voor de nieuwe speeldatum speelt Feyenoord op zondag 2 december ook thuis in de Kuip, tegen regerend landskampioen PSV. Zondag 9 december gaan de Rotterdammers op bezoek bij promovendus FC Emmen.

Kaartjes blijven geldig

Verder laat Feyenoord via de officiële kanalen weten, dat de toegangskaarten van afgelopen zondag gewoon geldig blijven voor de wedstrijd op 6 december. Supporters die wel een kaartje hebben gekocht, maar op 6 december niet naar de Kuip kunnen komen, hebben de mogelijkheid hun geld terug te krijgen.