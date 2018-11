Deel dit artikel:













Capelse producer $hirak wint Best Worldwide Act Foto: ANP Mischa Schoemaker

Julien Willemsen, beter bekend als Jack $hirak, heeft zondagavond een MTV EMA in de categorie Best Worldwide Act gewonnen. De 25-jarige muziekproducent uit Capelle aan den IJssel is daarmee de tweede Nederlander die deze award binnen weet te slepen.

$hirak is een van de populairste producers van het moment. Hij produceerde het nummer Drank & Drugs waarmee Lil' Kleine en Ronnie Flex een nummer 1-hit scoorden. Verder heeft hij meegewerkt aan de come back van Ali B, Negativ en de doorbraak van Naaz.

Vorige week maandag won $hirak al de MTV Award Best Dutch Act. Het was de eerste keer dat een producer deze prijs won. $hirak mocht Nederland in Bilbao vertegenwoordigen tijdens de EMA's. Vorig jaar werd de award Best Worldwide Act voor het eerst gewonnen door een Nederlander. Lil' Kleine ging er toen mee naar huis.