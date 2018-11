Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van Merwijk: 'Laat het oordeel aan KNVB of ons iets te verwijten valt' Jan van Merwijk

Zondag vielen in de eerste minuut van de wedstrijd Feyenoord - VVV Venlo alle stadionlampen van de Kuip uit, waardoor de wedstrijd gestaakt moest worden. Intussen is bekend dat de wedstrijd wordt overgespeeld, waarbij ook aan het licht kwam wat de oorzaak van het defect is.

"Eigenlijk functioneerde de aan- en uitknop voor grote delen van de verlichting niet meer", vertelt stadiondirecteur Jan van Merwijk tegenover RTV Rijnmond. "Dat moeten we in de toekomst voorkomen. We vervangen de apparatuur en gaan ook nog voor een 'back-up' oplossing zorgen, zodat dit zeker weten nooit meer gebeurd." De KNVB is een onderzoek gestart naar de situatie van zondag, waardoor Feyenoord misschien een boete wacht. "Ik beschouw het intern als overmacht, de techniek heeft het laten afweten en wij konden de situatie op dat moment echt niet oplossen. Maar het is aan de KNVB om te beoordelen of dat ons te verwijten valt", besluit Van Merwijk. Bekijk hierboven het volledige interview van verslaggever Dennis van Eersel met Jan van Merwijk.