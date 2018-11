Van Beek verlengt contract tot 2021

Feyenoorder-verdediger Sven van Beek heeft zijn contract met twee jaar verlengd. Van Beek lag nog vast tot de zomer van 2019, maar de 24-jarige verdediger zette maandagmiddag zijn handtekening onder een verbintenis tot 2021.

Van Beek maakte ruim vijf jaar geleden zijn debuut voor Feyenoord en speelde inmiddels 130 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. "Feyenoord is mijn club. Het is fijn om ook in een fase waarin je minder speelt op deze manier het vertrouwen te krijgen", laat Van Beek via de clubkanalen weten.

"Sven van Beek heeft zowel verdedigende als opbouwende kwaliteiten, wat hem als verdediger heel allround maakt", vult Martin van Geel aan. "Met het grote aantal wedstrijden dat hij zowel op nationaal als internationaal niveau in de benen heeft, is hij inmiddels één van onze meest ervaren verdedigers."