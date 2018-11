Politie: 'Gepakt met illegaal vuurwerk? Dan doe je niet mee aan de jaarwisseling.'

De politie wil mensen die worden gepakt met illegaal vuurwerk niet op straat hebben tijdens de jaarwisseling. Voor deze mensen moet een meldplicht komen, pleit de politie. "Hierdoor kunnen burgers en agenten veiliger het nieuwe jaar ingaan."

Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren bij de Nationale Politie, vertelt druk bezig te zijn zijn met de voorbereidingen voor 31 december. "De jaarwisseling is altijd een hoog risico evenement en daar bereiden we ons op voor."

Vuurwerk schieten of gooien

Agenten lopen die avond veel risico. "Het komt voor dat rond de jaarwisseling agressie tegen onze mensen plaatsvindt. Vorig jaar was dit 76 keer het geval", zegt Verkuijlen. Naast verbale agressie wordt er ook vuurwerk naar agenten gegooid of geschoten.

Je zou denken dat agenten het hierdoor vertikken om tijdens de jaarwisseling de straat op te gaan, maar volgens de programmamanager valt dat wel mee. "Veel politiemensen vinden het prachtig om tijdens de jaarwisseling te werken, maar dat moeten ze wel in alle veiligheid kunnen doen."

Gevaarlijk

Het is nog maar november en toch is het eerste vuurwerkslachtoffer al gevallen. In Haarlem is zondag een 15-jarige jongen geopereerd, nadat hij een ongeluk had met illegaal vuurwerk. "Het is nog maar de vraag of hij zijn hand ooit nog goed kan gebruiken", zegt Verkuijlen.

Illegaal vuurwerk is zo gevaarlijk, omdat het in tegenstelling tot consumentenvuurwerk snel ontploft. Legaal vuurwerk is zo gemaakt dat het niet allemaal in een keer ontploft als een rotje, sterretje of vuurpijl ontsteekt. Illegaal vuurwerk is vaak een massa-explosief: als een stuk ontploft, gaat de rest ook.

Gekocht via internet

De explosieven worden vaak gekocht via internet. Op dit moment zijn 1500 brieven verzonden naar mensen die eerder betrokken waren bij illegaal vuurwerk. "Dit doen we om deze mensen te laten weten dat ze in de gaten worden gehouden."

Of er ook echt een meldplicht voor vuurwerk komt in een gemeente, ligt bij de burgemeesters. "Het is een zwaar middel, maar gemeenten lopen een groot risico als zich illegaal vuurwerk in een woning bevindt", zegt Verkuijlen. "Dan moeten hele huizenblokken en woningen worden ontruimd."

Een totaal vuurwerkverbod hoeft van de politieman nou ook weer niet: "Wij hebben er nooit voor gepleit vuurwerk helemaal te verbieden. Genoeg politiemensen vinden het zelf ook leuk om vuurwerk af te steken, maar we willen gevaarlijk vuurwerk verbieden. Dit zorgt namelijk voor veel letsel bij burgers en veel gevaar voor onze collega's."